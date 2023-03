Incidente mortale mentre va al lavoro: muore una giovane mamma La 35enne Mariarosaria Conte coinvolta in un sinistro con altre due auto

Tragedia nel salernitano questa mattina all'alba. A perdere la vita, in un drammatico incidente una giovane mamma Mariarosaria Conte, originaria di Montecorvino Rovella ma residente a Olevano sul Tusciano. E' accaduto verso le 5.30 del mattino. Intorno alle 6.15 i carabinieri della locale stazione radiomobile sono intervenuti in via Campo della Battaglia, allertati per un incidente. Tre le auto coinvolte nel sinistro sulla provinciale che da Olevano conduce a Battipaglia.

I dettagli dell'incidente

La 35enne, madre di due bambini, stava andando al lavoro, era alla guida di una Toyota Yaris. Da una prima ricostruzione dei militari pare che nel tentativo di sorpassare una Wolksvagen Golf, per cause ancora non chiare , sia stata tamponata da una terza vettura una Kya, coinvolgendo anche la Wolksvagen, e andando a finire contro una ringhiera sul ciglio della strada. La giovane è stata sbalzata fuori dall'auto, finendo sotto un albero e morendo sul colpo a causa del violento impatto. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. Il conducente di una delle vetture, ferito lievemente, è stato portato all'ospedale di Battipaglia. Tutte le persone alla guida sono risultate negative all'alcol test. Sotto choc la comunità di Olevano sul Tusciano per una morte che ha addolorato tutti. La mamma 35enne era molto conosciuta.