Furto in un salone di barbiere a Salerno: bottino da 4mila euro Portati via prodotti e un computer, amareggiato il titolare: “Anni di sacrifici, è un danno morale”

Non si fermano i furti a Salerno. Ultima vittima un barbiere di piazzetta Tafuri, a Torrione "Street Style". Il bottino portato via dai malviventi è di circa 4mila euro, si tratta di prodotti e un computer.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stata questa mattina la suocera del titolare che si era recata presso il negozio per effettuare delle pulizie. Ha trovato la vetrina infranta e il locale a soqquadro. Il colpo sarebbe stato messo a segno molto probabilmente nella notte tra sabato e domenica. La porta vetro dell'attività è stata distrutta per entrare nel negozio, poi è stata chiusa la saracinesca, per non far notare il danno.

Le indagini

Della vicenda si sta occupando la polizia. Sul posto gli agenti che hanno effettuato i rilievi. le telecamere presenti nell'attività non erano in funzione. Delusione e rabbia da parte del titolare, amareggiato più per la violazione che per il danno economico subito. I residenti del quartiere denunciano la poca presenza delle forze dell'ordine sul territorio e chiedono più controlli.