Beccato a forzare la serranda di un negozio di alimentari: arrestato In azione, questa mattina, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Eboli

Non si ferma l'escalation di furti e tentati colpi nel Salernitano. Sono scattate le manette per un uomo ad Eboli. A.L.V., queste le sue iniziali, è stato beccato, questa mattina, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Eboli, in flagranza di reato, mentre stava forzando la serranda d'ingresso di un negozio di generi alimentari nel centro cittadino di Eboli. Arrestato.