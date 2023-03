Minaccia la ex sparando con un fucile da caccia, 50enne in carcere L'episodio è avvenuto a Sarno: l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Sarno hanno sottoposto a fermo M.V., 50enne della città, con l'accusa di atti persecutori aggravati.

Così come ricostruito dai militari l'uomo si sarebbe reso protagonista di un grave episodio contro la ex. Non rassegnandosi alla fine della relazione, avrebbe imbracciato il fucile da caccia ed esploso anche alcuni colpi contro l'abitazione della donna, intimandole di affacciarsi al balcone. Prima di allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce, il 50enne avrebbe anche danneggiato un'auto in sosta.

I militari lo hanno rintracciato nella sala d'attesa dell'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno. Nella successiva perquisizione presso un casolare di proprietà dell'uomo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato il fucile da caccia utilizzato per minacciare la ex. L'indagato si trova ora in carcere a Fuorni.