Truffano anziana di 80 anni facendosi consegnare 15mila euro, due arresti L'operazione dei carabinieri della compagnia di Amalfi

Il modus operandi è sempre lo stesso: avvicinano persone anziane, spesso solo, paventando conseguenze se non versano soldi. In questo caso, si erano finti dei corrieri che, per sbloccare la spedizione di un pacco destinato al nipote, facendosi consegnare dei soldi da un'anziana signora.

I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno arrestato due persone, V.M. e F.F.: il gip del tribunale di Salerno ha disposto i domiciliari.

I due indagati, secondo la ricostruzione degli investigatori, avevano estorto con l'inganno 15mila euro ad una 80enne residente a Maiori. I fatti risalgono allo scorso anno: fingendosi corrieri di una ditta di spedizioni, hanno intascato i soldi dell'anziana, paventando conseguenze legali per il nipote.