Incendio in Via Gelso, appartamento a fuoco al sesto piano: fumo nero e paura Un vigili del fuoco ha riportato una ferita alla mano: evacuato lo stabile

Poco fa si è verificato un incendio in un sesto piano di via Gelso nel rione Carmine. Si segnalano, per adesso, danni ingenti e l'intero stabile evacuato. Lo stabile si trova a pochi passi dall'istituto scolastico Trani. Tanta paura per per occupanti e residenti dello stabile di Via Gelso ma, fortunatamente, senza conseguenze per le persone che vi abitano.

Intervento di un Vigile del Fuoco salva cagnolino

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse e delicate e un vigile del fuoco ha riportato una ferita ad una mano durante l'intervento, che ha permesso di salvare anche un cagnolino dalle fiamme e dal fumo. L'origine dell'incendio dovrebbe risiedere in un corto circuito provocato da una stufetta elettrica, posizionata vicino a una libreria.