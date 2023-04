Nascondeva la droga in casa: un arresto a Salerno I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 100g di hashish

Lotta alla droga a Salerno. Sono scattate le manette per un uomo arrestato, oggi, dai Carabinieri, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

F.U., queste le sue iniziali, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato beccato con circa 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.