Sparatoria a Pagani, individuati due presunti responsabili L'agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto all'alba di Pasqua

Quattro colpi di pistola esplosi alle prime luci dell'alba la domenica di Pasqua a Pagani. Un episodio che ha destato particolare preoccupazione, in un territorio dove la tensione è già molto alta per gli attentati dinamitardi contro i sindaci dell'agro nocerino sarnese.

Ora, però, potrebbe essere arrivata la svolta decisiva nelle indagini. I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, infatti, avrebbero individuato alcuni dei presunti autori della sparatoria. Al vaglio degli investigatori la posizione di due persone che avrebbero partecipato all'aggressione.

Così come ricostruito finora dai militari, i proiettili sono finiti contro un'abitazione di via Califano a Pagani, al culmine di uno scontro tra un pregiudicato ed un gruppo di persone. Per fortuna non si sono registrati feriti.