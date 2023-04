Trovato morto in casa con un morso di cane al collo: la verità dall'autopsia Tragedia nel quartiere di Torrione, a perdere la vita l'81enne Rolando Bottiglieri

Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla morte dell'81enne Rolando Bottiglieri. Si attendono i risultati degli esami per capire cosa abbia causato il decesso dell'uomo, trovato senza vita nella sua abitazione, in via Paolo Grisignano, nel popoloso quartiere di Torrione, a Salerno. L'anziano era in una pozza di sangue, aveva il volto dilaniato e una ferita al collo causata da un cane. La tragedia lunedì sera intorno alle 21.

La dinamica della tragedia

I soccorsi, quando sono entrati nell'appartamento, hanno trovato vicino al lui il suo pastore tedesco. Da chiarire se il cane abbia aggredito e ucciso Bottiglieri o se l'animale abbia causato solo le ferite ritrovate dopo il decesso. L'anziano, che era solo in casa, avrebbe potuto avere un malore risultato poi per lui fatale. A dare l'allarme un vicino di casa dell'uomo che ha chiamato i parenti, preoccupato dall'abbaiare continuo dei cani, quattro in totale quelli che si trovavano in casa con la vittima.

Sul posto è intervenuta una squadra della sezione Volanti della Questura di Salerno che ha effettuato i rilievi e sta indagando sulla vicenda. Una tragedia che ha sconvolto l'intero rione, tante le persone che conoscevano la vittima descritta come “una brava persona, spesso a passeggio con il suo cane”. In tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia di Bottiglieri, alle sue figlie. Pare che il pastore tedesco, fosse proprio di una di loro, ma l'uomo se ne occupasse spesso. Solo le indagini potranno chiarire cosa sia accaduto in quesi drammatici attimi finiti nel sangue.