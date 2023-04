Rodolfo è stato ucciso dal suo cane: la conferma dall'autopsia Fatale per l'81enne un morso al collo

L'autopsia ha chiarito le cause del decesso dell'81enne Rodolfo Bottiglieri, trovato senza vita nella sua abitazione di via Grisignano a Torrione. Fatale per l'anziano il morso al collo del suo pastore tedesco. In seguito il cane avrebbe anche graffiato il volto dell'uomo, rinvenuto in una possa di sangue dalla figlia e dal marito.

I dettagli

In casa al momento dell'aggressione c'erano altri tre cani di piccola taglia. Il pastore tedesco pare non avesse mai dato segni di squilibrio. Gli animali erano tutti ben curati, ora sono stati affidati all'Asl. una vicenda che ha sconvolto il quartiere di Torrione dove Bottiglieri era molto conosciuto.