Incidente in via Fra' Generoso, il bilancio è di cinque feriti Il sinistro avvenuto nella tarda serata di ieri: coinvolte due auto

E' di cinque feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Fra' Generoso a Salerno, nei pressi della zona del casello autostradale e del viadotto Gatto.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: complessivamente sono cinque le persone per le quali si è reso necessario il soccorso sanitario. Sul posto, per ricostruire la dinamica, i carabinieri mentre il personale di "Strade sicure" ha provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza sull'asse viario.

Non si esclude che uno dei due veicoli sia finito fuori carreggiata a causa dell'asfalto bagnato.