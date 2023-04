Tragedia a Salerno, donna di 52 anni muore soffocata dalla mozzarella Inutili purtroppo i soccorsi, per la malcapitata non c'è stato nulla da fare

Tragedia nel pomeriggio a Salerno, in via Trento. Una donna di 52 anni è deceduta per soffocamento: stando ad una prima ricostruzione, pare che ad esserle fatale sia stato un boccone di mozzarella.

Ad assistere alla scena è stato il marito, che ha allertato i soccorsi: sul posto le ambulanze del 118, ma per la malcapitata non c'era più nulla da fare.

Si tratta del secondo decesso simile in provincia di Salerno: lo scorso novembre, a Cetara, a perdere la vita per soffocamento - sempre per un boccone di mozzarella - era stato un uomo di 61 anni.