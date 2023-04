Salerno, si torna a sparare nei quartieri: 52enne ferito a Matierno La dinamica è ancora poco chiara: la vittima non è in pericolo di vita

Paura a Matierno la scorsa notte, verso le 23, per degli spari in via degli Etruschi. È rimasto ferito un 52enne, già noto alle forze dell'ordine per un giro di spaccio di sostanze stupefacenti. La dinamica dell'agguato è ancora poco chiara. Il ferito è stato trovato all'interno del suo appartamento dai militari con un proiettile che è entrato dall'inguine e si è fermato nel gluteo.

Fortunatamente per l'uomo, il proiettile non ha toccato zone vitali e non è in pericolo di vita, ma è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile, la sutura e il controllo di altre eventuali lesioni.

Forze dell'ordine pronte a chiedere collaborazione

L'ipotesi più probabile, al momento, è che il soggetto sia stato colpito nei pressi della sua abitazione e che gli spari siano stati esplosi lungo la strada principale che collega Fratte e Matierno. Le forze dell'ordine dovrebbero procedere immediatamente con la visione di eventuali nastri di sorveglianza delle telecamere della zona e si potrebbe richiedere la collaborazione dei cittadini che vivono lungo la strada su cui, presumibilmente, è avvenuta la sparatoria.

Il ferito dovrebbe essere ascoltato in queste ore dagli agenti per la ricostruzione della dinamica e risalire agli aggressori. Anche qui, c'è incertezza sul numero di persone che ha assalitoil 52enne nella serata di ieri. Oltre a questo, ovviamente, c'è da investigare sul movente. Le indagini dovrebbero procedere spedite, anche per tranquilizzare i residenti.