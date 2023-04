Uomo in overdose alla stazione di via Vernieri a Salerno: salvato dal 118 Il 40enne aveva ancora l'ago della siringa nel braccio quando i volontari sono intervenuti

Momenti di paura nella stazione di via Vernieri a Salerno, dove un uomo è stato trovato dai volontari della Misericordia Saut in overdose. Il 40enne, all'arrivo dei soccorsi del 118, aveva ancora l'ago della siringa nel braccio. I sanitari intervenuti sono riusciti a rianimarlo e a salvargli la vita.

L'intervento della Misericordia

I volontari del 118 in servizio alla Misericordia, intorno alle 17, sono intervenuti alla stazione di via Vernieri, soccorrendo il 40enne di nazionalità romena. L'episodio, avvenuto in pieno giorno, ha sconvolto i passanti. Fortunatamente è stato scongiurato un tragico epilogo.