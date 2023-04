Cocaina dall'Olanda alle piazze di spaccio di Salerno e Avellino: 8 arresti Bologna: sgominato gruppo di albanesi che aveva contatti con i clan camorristici della Campania

Droga dall'Olanda all'Italia, smantellala dalla squadra mobile di Bologna un traffico di droga che aveva nella Campania il suo terminale ultimo. Sono 8 le persone arrestate - tutte di nazionalità italiana e albanese -, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Dda che vede complessivamente 48 indagati.

Sgominato un sodalizio criminale gestito da albanesi, che si rifornivano di cocaina dai Paesi Bassi - con 10 chili di droga a viaggio - al prezzo di 24-30mila euro al chilo. Lo stupefacente veniva poi rivenduto con un ricarico che poteva arrivare anche a 10mila euro al chilo.

La cocaina dall'Olanda veniva trasportata in Italia da collaboratori del gruppo criminale, per poi essere nascosta: l'indagine ha consentito di individuare le basi logistiche, i mezzi utilizzati per i trasporti illegali.

Il sodalizio criminale, così come ricostruito dagli inquirenti, aveva rapporti con due pregiudicati salernitani, appartenenti a due distinte organizzazioni criminali camorristiche. Ed erano loro ad acquistare la cocaina che poi finiva nelle piazze di spaccio della Campania, in particolare delle province di Salerno e Avellino.