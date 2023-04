Choc agli approdi della Stazione marittima, trovato cadavere in acqua Avviate le indagini da parte di polizia e capitaneria di porto

Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di centinaia di turisti: Capitaneria di porto e Polizia di Salerno hanno recuperato il cadavere di una persona nei pressi degli approdi della stazione marittima.

Si tratterebbe di un uomo di nazionalità straniera, di probabile provenienza maghrebina, recuperato nello specchio d'acqua della zona.

Il cadavere potrebbe essere stato trascinato dalla corrente, gli investigatori sono al lavoro anche per provare a risalire alle cause della morte, oltre che per identificare la vittima.