Cadavere trovato in mare a Salerno: è un uomo nordafricano Resta da chiarire la causa della morte, ancora mistero sull'identità: indaga la polizia

Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’uomo trovato nello specchio d’acqua degli approdi turistici alla stazione marittima di Salerno. La vittima non è stata ancora identificata: si tratterebbe però di un uomo di circa 30-40 anni, di probabile origine nordafricana.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto e gli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera.

Apparentemente non ci sono segni di violenza, probabile la morte per annegamento. Cosa l’abbia provocata però ancora non è chiaro: la salma è stata sequestrata ed è a disposizione della procura di Salerno, che nelle prossime ore dovrebbe disporre l’autopsia.