Maxi sequestro di pellet egiziano al porto commerciale di Salerno Sigilli a 135 tonnellate: operazione congiunta di Finanza e Agenzia delle dogane

Un altro colpo ai traffici illegali che passano per il porto di Salerno: dopo il maxi sequestro di droga sull'asse Canada-Europa, la Guardia di finanza - in un'operazione congiunta con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - ha individuato un carico illegale di pellet.

I sigilli - così come sottolineato dal procuratore vicario Luigi Alberto Cannavale - sono scattati per 135 tonnellate di pellet provenienti dall'Egitto.

Il carico, suddiviso in 9mila sacchi da 15 chili ciascuno, riportava informazioni false e ingannevoli per il consumatore. In particolare, la procura ha contestato caratteristiche fisico-chimiche diverse da quelle dichiarate. Di qui il provvedimento di sequestro e la denuncia per il titolare della società coinvolta.