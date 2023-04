Incidente a Laureana Cilento, cade da impalcatura mentre lavora: grave 26enne Il giovane è stato elitrasportato al "Ruggi". Indagini in corso

Grave incidente sul lavoro, questa mattina, a Laureana Cilento. Un giovane di 26 anni, figlio del titolare dell'impresa, mentre era al lavoro in una vetreria, per cause ancora da accertare, è caduto da un’impalcatura, precipitando da circa 7 metri d'altezza.

Immediato l'allarme e la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari ed le forze dell'ordine. A causa del violento impatto, viste le condizioni del giovane, si è reso necessario l'arrivo dell'eliambulanza che ha trasportato il 26enne all'ospedale "Ruggi" di Salerno, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente ed escludere possibili responsabilità.