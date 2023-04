Travolge un cinghiale con la bicicletta: grave un 15enne E' stato portato all'ospedale di Vallo della Lucania

Drammatico incidente in Cilento. Un ragazzino di soli 15 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo aver travolto con la sua bicicletta un cinghiale.

I dettagli

L'incidente è avvenuto a San Mauro La Bruca. Il 15enne stava rientrando a casa in bicicletta quando l'ungulato gli ha tagliato la strada. Non riuscendo a fermarsi ha travolto in pieno l'animale, cadendo con violenza sull'asfalto.

Il giovanissimo è stato portato in ospedale, al San Luca di Vallo della Lucania. Dopo l'asportazione della milza è in prognosi riservata.