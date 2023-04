Era di origine argentina l'uomo morto in strada in Costiera Amalfitana Il 59enne era ospite con la famiglia di un bed and breakfast a Vettica

Si chiamava Marcel Mas, il 59enne di nazionalità argentina deceduto la scorsa notte in costiera amalfitana, trovato in fin di vita in strada. Era ospite con la famiglia di un bed and breakfast a Vettica, frazione alta di Amalfi. Era in procinto di rientrare in camera quando, colto da malore, si è accasciato sull'asfalto della strada statale 163 "Agerolina". Per lui non c'e' stato nulla da fare. Vani sono stati i tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto prontamente sul posto, allertato da alcuni residenti.

La ricostruzione dell'accaduto

Il 59enne non aveva documenti di riconoscimento con se', soltanto del denaro, la ricevuta di una struttura ricettiva e il telecomando di un cancello. Nessun segno di violenza sul corpo. Fino a questa mattina nessuno aveva denunciato la scomparsa. Il magistrato di turno ha ordinato il trasferimento della salma nella sala mortuaria dell'ospedale "Ruggi d'Aragona di Salerno". Sono stati i carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, a rintracciare la moglie, sconvolta per l'accaduto. Pensava che suo marito avesse preferito trascorrere la notte fuori dalla loro residenza.