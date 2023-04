Ricettazione, sostituzione di persona e documenti falsi: scattano i domiciliari Nei guai una donna originaria di Santa Maria Capua a Vetere, in azione i carabinieri

I carabinieri di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip, su richiesta della Procura, nei confronti di C.D.L, residente a Santa Maria Capua Vetere. La donna è indagata per ricettazione, sostituzione di persona e possesso di documenti di identità falsi.

Le indagini

Per l'accusa li avrebbe utilizzati per aprire un conto corrente presso la filiale di Poste Italiane di Salerno per incassare parte di un assegno di 8mila euro. Il denaro sarebbe stato sottratto a una terza persona, beneficiaria di una liquidazione di risarcimento danni per un sinistro stradale da parte di un'assicurazione.