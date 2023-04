Salerno, terrore a Fratte: spari in piazza Galdi al culmine di una lite Una persona è stata ferita alla testa con il calcio della pistola

Poteva avere conseguenze ben più gravi la lite avvenuta nel tardo pomeriggio in piazza Galdi, nel cuore del quartiere Fratte, a Salerno. Da quanto si apprende, al culmine di una discussione tra due persone, sono stati esplosi almeno due colpi d’arma da fuoco in aria. Una persona, però, sarebbe stata colpita alla testa con il calcio della pistola. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino. La piazza è stata delimitata con un nastro bianco e rosso per consentire lo svolgimento degli accertamenti. I militari hanno effettuato tutti i rilievi, acquisendo testimonianze ed elementi utili a risalire all’identità del pistolero. Accertamenti che potrebbero estendersi anche in altri quartieri della città per provare a ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto. Un episodio inquietante e che ha destato particolare preoccupazione nel quartiere di Fratte.