Spari in piazza Galdi, a Fratte: fermata una persona dai carabinieri Terrone nel quartiere, i cittadini chiedono sicurezza

Proseguono le indagini sugli spari esplosi ieri sera intorno alle 19 in piazza Galdi, nel quartiere periferico di Fratte. Al lavoro i carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Antonio Corvino. Un uomo, un salernitano 43enne, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti per droga, è stato picchiato e ferito alla testa con il calcio di una pistola, al termine di un litigio.

I dettagli

Il diverbio sarebbe nato in un bar con calci e spintoni, poi la fuga in strada del 43enne e i due colpi d'arma da fuoco esplosi in aria.Gli aggressori sono infine fuggiti via. La pistola non è stata ritrovata dai militari. La vittima, curata all'ospedale Ruggi D'Aragona per ferite lacero contuse non gravi, non ha sporto denuncia. I carabinieri avrebbero fermato in queste ore una persona sospetta a Matierno, il possibile aggressore. Domenica scorsa piazza Galdi sarebbe stata teatro di un'altra lite, da chiarire se i due episodi siano collegati tra loro. Il movente potrebbe essere legato alla gestione dello spaccio di droga sul territorio.

Intanto tra i residenti c'è paura e preoccupazione. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a tante persone, in una zona molto frequentata.