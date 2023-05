Beccati con la droga e 15mila euro in contanti: due arresti a Salerno Trovati con oltre venti dosi di cocaina e crak. In azione la Squadra Mobile della Polizia di Stato

Lotta alla droga: due arresti a Salerno. In azione, lo scorso 28 aprile, la Squadra Mobile della Polizia di Stato. Sono scattate le manette per R.A, già sottoposto agli arresti domiciliari, e L.S, per detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Dopo la cessione di droga ad un terzo acquirente, i due sono stati beccati in possesso di oltre 20 dosi di cocaina e crack, oltre che di 15 mila euro in contanti.