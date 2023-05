Malore in barca a vela: 70enne salvato dalla Guardia Costiera E' successo a poche miglia dal porto di Palinuro

Momenti di paura per un 70enne che ha avvertito un malore mentre si trovava a bordo della sua barca a vela. E' stato salvato dalla guardia costiera a poche miglia dal porto di Palinuro.

I dettagli dell'intervento

A dare l'allarme sono stati gli stessi occupanti dell'unitá a vela di circa 13 metri che hanno contattato la Guardia Costiera di Palinuro. La barca era partita da Salerno. La Guardia Costiera ha raggiunto l'imbarcazione per poi scortarla al porto. L'uomo è stato fatto scendere a terra e preso in carico dal 118. E' stato trasferito in via precauzionale in ospedale a Sapri, per ulteriori accertamenti.