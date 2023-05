Paura a Salerno: 55enne accoltellato in strada durante un litigio L'uomo è stato raggiunto da tre fendenti al ginocchio alla gamba e al braccio

Momenti di paura ieri sera, intorno alle 21.30, nel quartiere di Pastena, a Salerno. Un 55enne è stato accoltellato da uno straniero, durante un litigio, pare nato per futili motivi o per questioni legate alla droga. E' successo in via Rocco Cocchia, nei pressi di un supermercato e drlla fermata della metropolitana.

I dettagli

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Antonio Corvino. Nel luogo del ferimento sono presenti delle telecamere di video sorveglianza. Le immagini registrate sono al vaglio dei militari che avrebbero già identificato l'aggressore.

La persona accoltellata, che ha riportato ferite non gravi, è stato condotta all'ospedale Ruggi D'Aragona per le cure del caso, questa mattina è stata dimessa, viste le condizioni non preoccupanti.