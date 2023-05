Bancarotta fraudolenta, scatta il sequestro per oltre 150mila euro Nel mirino di Procura e Guardia di finanza un'azienda di autotrasporti

Mancato pagamento dei crediti, Procura e Guardia di finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro di circqa 150mila euro nei confronti di una società di trasporti operante nell'agro nocerino sarnese.

In particolare, così come ricostruito dalla guida dei pm Antonio Centore, le attenzioni si sono concentrate sul fallimento di un'azienda, avvenuta - secondo l'accusa - attraverso la distrazione di somme di denaro e la spoliazione dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto merci.

Bancarotta fraudolenta l'accusa contestata al titolare di una società con sede a Pagani che si sarebbe avvalso della complicità di un'amministratrice di un'altra azienda: in prossimità del deposito di fallimento, aveva certificato un debito fittizio relativo all'acquisto di un'autovettura.

Gli inquirenti hanno anche contestato un trasferimento plurimo distrattivo di mezzi utilizzati per il trasporto, attraverso una falsa scrittura privata a beneficio di una terza impresa, anch'essa compiacente.

Di qui il provvedimento di sequestro dei mezzi pesanti per un valore di circa 150mila euro.