Paura a Scafati:esplosa bomba carta davanti al negozio del candidato consigliere Sul caso indagano i carabinieri

Ennesima bomba carta nella notte a Scafati. L' ordigno è stato fatto esplodere all'indirizzo del laboratorio di telefoni cellulari di Michele Tortora, candidato alle Amministrative come consigliere comunale in una delle liste legate all'imprenditore Corrado Scarlato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Non è esclusa alcuna pista, da quella politica o personale, all'atto intimidatorio.

“Siamo sereni e fiduciosi nell’operato delle forze dell’ordine, chiamate a fare luce sulla delicata vicenda” ha chiarito il candidato a sindaco Corrado Scarlato che ha concluso: “E' un motivo in più per ribadire con forza la necessità di dare un serio cambiamento alla nostra città”.