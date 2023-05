Salerno, paura all'alba in via Clark: auto si schianta contro vetture in sosta E' accaduto nella zona orientale della città

Paura all'alba in via Generale Clarck a Salerno dove si è verificato un'incidente che, fortunatamente, non ha provocato gravi conseguenze. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, andando ad impattare contro una vettura che era parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Le vetture hanno riportato danni ingenti. Nessun problema, invece, per gli occupanti dell'auto che sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale. Sul posto, oltre ai sanitari e alla polizia locale, anche il personale di "Strade Sicure" che ha provveduto a ripulire la carreggiata dai detriti dell'incidente e a ripristinare le condizioni di sicurezza.