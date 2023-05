Salerno, ladri in azione nella zona orientale: furto in un bar di Pastena Indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Ladri in azione nella notte in un bar della zona orientale della città. Il colpo è stato messo a segno in via Sichelmanno, nel quartiere Pastena. Ignoti hanno fatto irruzione nel locale dopo aver danneggiato il vetro di una finestra laterale. Una volta all'interno hanno aperto il registratore di cassa, portando via i pochi euro (una quarantina) che vi erano all'interno. L'amara scoperta è stata fatta questa mattina, alla riapertura del bar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi per provare a ricavare elementi utili ai fini investigativi. Rabbia a Salerno per l'ennesimo episodio di micro-criminalità subito dai titolari di attività commerciali che chiedono maggiori garanzie e tutele.