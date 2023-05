Battipaglia: 24enne muore folgorato da una scarica elettrica Avrebbe toccato i fili di una cabina nella zona industriale, in via Bosco

Un ragazzo di 24 anni è morto folgorato da una scarica elettrica questa mattina a Battipaglia. Il giovane, probabilmente di origini italiane, pare abbia toccato i fili di una cabina elettrica in una fabbrica dismessa, in via Bosco 1, l'opificio per il recupero di pneumatici venne interessato da un incendio diversi anni fa.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato, i volontari della Croce Bianca e dell'Humanitas. Al via le indagini per chiarire cosa possa essere accaduto e se il giovane sia rimasto folgorato nel tentativo di portare via i cavi di rame dalla fabbrica.