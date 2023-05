Mistero nel Salernitano: 51enne gambizzato mentre passeggia sull'Aversana E' stato accompagnato in ospedale da due persone che, poi, si sono allontanate

Un 51enne salernitano è stato ferito con due colpi d'arma da fuoco sulla strada Aversana. L'uomo, residente nel quartiere Mariconda, è stato accompagnato all'ospedale di Battipaglia da due persone che, dopo averlo lasciato in sala d'attesa, si sono allontanati. Il ferito, secondo quanto riportato dal quotidiano La Città, ha raccontato ai medici del nosocomio battipagliese di essere stato raggiunto da due colpi d'arma da fuoco al polpaccio sinistro mentre passeggiava lungo la strada che collega il capoluogo con la Piana del Sele. Avrebbe, inoltre, spiegato di non aver visto e riconosciuto i responsabili del ferimento. Il fatto, dunque, per il momento resta avvolto nel mistero. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine che proveranno a far luce sull'accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver catturato elementi utili ai fini investigativi. Al vaglio anche i video registrati dai sistemi di videosorveglianza dell'ospedale di Battipaglia per provare ad identificare le due persone che hanno accompagnato al "Santa Maria della Speranza" il 51enne, per poi allontanarsi.