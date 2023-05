Salerno, ritrovato il piccolo Alfredo: sta bene, incubo finito Pare che non si sia allontanato da casa

Il piccolo Alfredo è stato ritrovato, incubo finito per i familiari del bimbo di 5 anni del quale si erano perse le tracce nel pomeriggio. Decine di persone, carabinieri, finanza, polizia municipale e volontari si erano mobilitati alla sua ricerca, dopo l'allarme lanciato anche sui social dai genitori che ne hanno diffuso una foto e una descrizione.

Il bambino pare non si sia mai allontanato dalla sua casa e fosse nascosto, addormentato in un armadio. Ore di grande paura e apprensione, fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il piccolo si sarebbe anche affacciato alla finestra della sua abitazione, nella zona Orientale, per salutare tutte le persone accorse per ritrovarlo. Grande e spontanea la mobilitazione della città per cercarlo, lacrime di gioia al ritrovamento.