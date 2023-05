Bar sequestrato dai Nas: musica a tutto volume e nessuna autorizzazione I controlli dei carabinieri: indagato il titolare dell'attività

I carabinieri del Nas e della stazione di Castel San Giorgio hanno sequestrato un bar nel comune di Roccapiemonte, così come disposto dal gip del tribunale di Nocera Inferiore.

I militari hanno contestato al titolare dell'attività di aver avviato il locale di musica e intrattenimento senza alcuna autorizzazione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'imprenditore avrebbe organizzato numerose serate all'esterno - occupando anche aree condominiali - con numerosi avventori. Per attirare clienti c'erano tavolini all'aperto e casse a tutto volume: così come riscontrato anche dall'analisi dell'Arpac, in almeno due occasioni è stato riscontrato il superamento dei limiti sonori della quiete pubblica.