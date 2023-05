Salerno, notte movimentata: urla e tensione nella zona orientale della città Urla, spintoni e botte in strada: coinvolte diverse persone

Si sono vissuti istanti di tensione stanotte in via Posidonia a Salerno. Intorno all'una e mezza, nei pressi di un bar della zona orientale, è scoppiata una rissa che ha coinvolto diverse persone. Istanti concitati, caratterizzati da urla, spintoni e botte, che hanno richiamato l'attenzione di numerosi residenti. In tanti, nonostante la tarda ora, hanno avvertito quanto stava accadendo e si sono affacciati a finestre e balconi. Qualcuno ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate polizia e carabinieri ma, al loro arrivo, la situazione era già rientrata ed i responsabili si erano dileguati. L'episodio ha fatto comunque risuonare un campanello d'allarme sul fronte della sicurezza con residenti e commercianti che chiedono maggiori tutele per monitorare la situazione durante la movida salernitana.