Bus precipitato a Ravello, dolore e lacrime per l’addio a Nicola Fusco Oggi i funerali del 28enne vittima del tragico incidente stradale. Lutto cittadino ad Agerola

Lacrime e dolore in Costiera Amalfitana per l’ultimo saluto a Nicola Fusco. Si sono svolti questo pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Matteo Apostolo ad Agerola, i funerali del 28enne vittima del tragico incidente stradale dell’8 maggio scorso. Il giovane è precipitato nel vuoto dalla strada provinciale 75, a Ravello, a bordo di un autobus da turismo. Un volo fatale, come confermato dall’autopsia: il 28enne è morto per le gravi lesioni interne riportate dopo essere stato scaraventato fuori dal bus, finendo nel letto del torrente Dragone.

Il Comune di Agerola, sconvolto dalla tragedia, ha proclamato il lutto cittadino.

Una chiesa gremita di persone ha reso omaggio al giovane Nicola. Un doloroso silenzio ha accompagnato la bara bianca per il suo ultimo viaggio, un lungo applauso ha poi salutato il feretro.

Il rito esequiale è stato presieduto dall’arcivescovo Orazio Soricelli e concelebrato dai sacerdoti di Agerola. Tra i presenti anche i sindaci di diversi comuni della Costiera Amalfitana.