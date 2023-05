Mezzo pesante sfonda il guard rail e si schianta, autista miracolosamente illeso Gravi disagi per la circolazione tra autostrada e tangenziale di Salerno

Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente avvenuto nella tardissima mattinata di oggi lungo il tragitto che collega l'autostrada alla Tangenziale di Salerno. Il sinistro all'altezza dell'uscita di Fratte che poi si innesta sull'A2.

Per cause in corso di accertamento l'autista di un mezzo pesante ha perso il controllo, sfondando le barriere metalliche in prossimità del curvone. Il camion si è poi schiantato nel terreno circostante. Il conducente proveniva da Mercato San Severino.

Il primo a prestare soccorso, stando a quanto risulta, è stato un altro camionista che ha notato la scena e si è fermato. Per fortuna il collega è uscito indenne dall'abitacolo, e non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Inevitabili, invece, le ripercussioni sulla circolazione: lunghe code e caos, considerato anche l'orario di punta tra l'uscita delle scuole e la chiusura degli uffici.

Sul posto - oltre al personale Anas e di Strade sicure, ai vigili del fuoco e al 118 - gli agenti della polizia stradale, per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza della circolazione.