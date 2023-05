Furti ai cantieri navali di Marina d'Arechi, preso minorenne Nel mirino dei carabinieri un 17enne di Pontecagnano

Si sarebbe reso protagonista di una serie di furti presso i cantieri navali del Marina d'Arechi, approfittando anche dell'aiuto di un complice. Un 17enne residente a Pontecagnano Faiano è stato fermato dai carabinieri, che - su richiesta del Tribunale per i minorenne - lo hanno accompagnato in comunità.

I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio quando il 17enne, insieme ad un complice, si sarebbe introdotto abusivamente all'interno del cantiere navale e di lì in uno yacht, portando via attrezzatura professionale per la navigazione, abbigliamento di lusso e denaro contanto per un valore di circa 30mila euro.

I raid sarebbero stati diversi: in un'altra occasione il minorenne si sarebbe anche impossessato di un gommone, poi rinvenuto all'interno del bacino portuale ma senza motori.

Il 17enne è stato incastrato grazie anche all'analisi dei sistemi di videorosveglianza, ed è stato arrestato.