Compro oro abusivo: sequestro della finanza per 2 milioni di euro Denunciato un imprenditore per esercizio abusivo dell'attività

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di preziosi per oltre 2 Milioni di euro. Si tratta di 50 chili di gioielli in oro, 170 chili in argento, venti verghe di argento fuso e ben 100 orologi di lusso. Denunciato un imprenditore per il reato di esercizio abusivo di attività di compro oro.

Non risulterebbe iscritto nell’apposito registro degli operatori del settore e sarebbe sprovvisto della licenza per l'esercizio dell’attività in materia di oggetti preziosi.