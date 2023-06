Vendono eroina durante la festa della Salernitana: arrestati padre e figlio In azione il 2 giugno scorso la polizia a Piazza della Concordia

Sono stati beccati a vendere eroina a piazza della Concordia, durante la festa per la salvezza della Salernitana. Arrestati in flagranza di reato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente padre e figlio, un 53enne e un 28enne.

Nel corso della perquisizione domiciliare a casa degli arestati sarebbero state rinvenute 25 dosi di eroina, tre pezzi di hashish, flaconi contenenti metadone, 5540 euro in contanti, un bilancino di precisione elettronico.