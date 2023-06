Nasconde una pistola con matricola abrasa, arrestato 59enne L'arma era sotterrata in un terreno di proprietà dell'indagato a Celle di Bulgheria

La mattina del 4 giugno a Celle di Bulgheria, in località Poderia, i carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Sapri hanno arrestato, in flagranza di reato un 59enne del posto, per ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina.

I dettagli dell'arresto

I militari, in seguito ad una perquisizione in un terreno di proprietà dell'indagato hanno ritrovato, avvolta in uno straccio di cotone, una pistola a tamburo marca “Lebel” calibro 8 con matricola abrasa. L'uomo si trova ora ai domiciliari.