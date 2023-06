Incidente stradale in tangenziale, furgone finisce contro il guardrail Il conducente ha perso il controllo del mezzo, traffico in tilt

Incidente sulla tangenziale di Salerno, all'altezza di Fratte, nel pomeriggio di ieri. Un furgone, per cause ancora non chiare, si è schiantato contro il guardrail. A causa dell'impatto il mezzo ha perso anche dell’olio, finito sulla carreggiata, ripulita da Strade Sicure. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nello schianto, code e rallentamenti.