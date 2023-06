Avellino, Benevento e Salerno: blitz dei Nas, sequestri per 2 milioni di euro Chiuse 10 attività commerciali: insetti morti, sporcizia e alimenti non tracciati

Prosegue senza sosta l'attività di controllo da parte dei carabinieri del Nas di Salerno, che nelle ultime settimane hanno messo in campo una campagna mirata di controllo nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Riflettori puntati sulle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti, la tracciabilità degli alimenti e la posizione contrattuale dei lavoratori.

Complessivamente sono 10 le attività commerciali per le quali è scattata la chiusura, con sanzioni amministrative per oltre 6mila euro.

Sequestrata una tonnellata di prodotti alimentari (ittici, carnei e vegetali) ritenuti non idonei al consumo in quanto privi di tracciabilità, per un valore commerciale stimato in ventimila euro.

Nello specifico, in un'attività di ristorazione del Cilento i militari hanno ravvisato condizioni da incubo, tra insetti morti e sporcizia diffusa negli ambienti. Sigilli a 600 chili di prodotti.

Altri 200 chili sono invece stati sequestrati in un alimentari dell'agro nocerino-sarnese per gravi carenze igienico-sanitarie. Le stesse contestate ad un panificio della Valle Caudina, dove i Nas hanno riscontrato la presenza di muffa e sporco pregresso nei laboratori.

Nelle tre province, infine, sono stati diffidati un’attività di “import-export”, quattro rivendite di alimenti etnici, un supermercato e un ristorante, chiamate a risolvere al più presto criticità meno gravi (carenza di pulizia, soluzioni di continuità sulle pareti, schede di autocontrollo non aggiornate, eccetera).

Il valore dei provvedimenti adottati ammonta a circa due milioni di euro.