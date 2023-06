Buccino, abbandona rifiuti sulla statale: multato automobilista In azione i carabinieri della locale stazione forestale

Nella giornata di ieri, a Buccino, i Carabinieri della locale Stazione forestale hanno individuato e sanzionato un uomo del luogo per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani. Questi, infatti, con la sua auto si sarebbe recato presso una vicina strada statale, in prossimità di una pensilina a servizio della fermata degli autobus, e dopo essersi accertato di non essere osservato da sguardi indiscreti, avrebbe prelevato dal vano bagagli del veicolo rifiuti domestici di varie tipologie per abbandonarli sul suolo erboso, per poi allontanarsi frettolosamente.

È stato poi individuato dai Carabinieri forestali che lo hanno sanzionato amministrativamente per un importo di 600 euro per violazione degli artt.192 e 255 del Codice dell’mbiente. Continuano i controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Salerno, finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente ed al contrasto dell’abbandono incontrollato dei rifiuti di vario genere.