Trovato con hashish, cocaina e crack: arrestato pusher In azione i carabinieri a Salerno

Nella tarda serata del 7 giugno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo M.F.E.. L'accusa nei suoi confronti è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il presunto pusher è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, 15 di cocaina e crack già suddivisi in dosi.