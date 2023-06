Ospedale Ruggi d'Aragona, lunedì si inaugura laboratorio di patologia molecolare Dedicato a patologia molecolare e genomica medica sarà guidata da Alessandro Weisz

Lunedì 12 giugno sarà inaugurato il Laboratorio di Patologia Molecolare e Genomica Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, diretto dal Professore Alessandro Weisz, ed ubicato presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Da Procida.

Le attività del nuovo laboratorio

Le attività cliniche diagnostiche del laboratorio in questione, hanno come obiettivo l'individuazione precoce di forme tumorali eredo-familiari, in particolare della mammella, dell'ovaio e del colon retto, per poter intervenire tempestivamente e dopo aver identificato patologie genetiche rare, attraverso l'ausilio di moderne strumentazioni di laboratorio e di bioinformatica. Tali prestazioni, per la prima volta in essere all'interno dell'Azienda Sanitaria Salernitana, saranno rivolte ai pazienti ricoverati nell'AOU, o in regime di Day Hospital. Diversamente, i pazienti esterni, potranno usufruire dei suddetti servizi, previa prenotazione con CUP regionale, o tramite le reti oncologiche regionali.

Un'equipe multidisciplinare di alto livello, per prevenzione e diagnosi precoce

L'equipe multidisciplinare, composta da professionisti del settore, opererà all'interno di un programma di assistenza, tra l'Ambulatorio di Consulenza Oncogenetica e di Genetica Medica presso il Ruggi, e in un Laboratorio di Patologia Molecolare e Genomica Medica, presso il Presidio Da Procida. Grande soddisfazione da parte della Direzione Strategica del Ruggi che sottolinea l'importanza sul territorio di un servizio che garantisca la diagnosi precoce e la prevenzione di tali patologie, per i pazienti in carico e per i propri familiari.

Lunedì 12 giugno la presentazione del nuovo laboratorio

Lunedì mattina, dalle ore 9:00 alle 14:00, dopo i saluti istituzionali del Direttore Generale del Ruggi, dottore Vincenzo D'Amato, della Direttrice Sanitaria, dottoressa Emilia Anna Vozzella e del Direttore Medico di Presidio, Walter Longanella. interverranno autorità mediche della Rete Oncologica Campana, della Rete Genetica Medica Campana e della Rete Malattie Rare della Campania, come il Prof. Stefano Pepe, la Prof.ssa Clementina Savastano, il dott. Gioacchino Scarano, e il Prof Massimo Triggiani. L'inaugurazione del Laboratorio di Patologia Molecolare e Genomica Medica, presso l'ospedale Da Procida di Salerno è prevista, infine, per le ore 15:00.