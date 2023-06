Salerno, incidente nella zona orientale: auto si ribalta Accertamenti in corso da parte della Polizia di Stato

Paura nella zona orientale di Salerno per un incidente avvenuto in mattinata a Mariconda. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali, dopo essersi scontrata con l'altra vettuta, si è ribaltata. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca che ha provveduto a prestare soccorso. I rilievi tecnici sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato, mentre il personale dell'associazione “Strade Sicure” ha provveduto a ripulire la strada dai detriti delle auto (entrambe hanno subito ingenti danni) e a ripristinare la viabilità.