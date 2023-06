Salerno, 37enne giffonese arriva al "Ruggi" con un colpo di pistola alla gamba L'uomo non è in pericolo di vita, indagini in corso da parte dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Battipaglia sono al lavoro per ricostruire la dinamica del ferimento di un 37enne di Giffoni Valle Piana, arrivato in ospedale a Salerno la scorsa notte con una ferita d'arma da fuoco ad una gamba. L'uomo, che ha alle spalle dei precedenti, ha raccontato ai medici del pronto soccorso di essersi ferito accidentalmente mentre maneggiava una pistola. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'episodio è stato comunque segnalato alle forze dell'ordine che, ora, sono al lavoro per verificare la versione fornita dal giovane. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti. La dinamica di percorrenza del foro, entrato dalla parte alta della gamba, renderebbe compatibile la versione fornita dall'uomo con l'accaduto. Ma sono in corso ulteriori accertamenti per far luce sulla vicenda. Indagini in corso anche sulla pistola con la quale si sarebbe ferito che sarebbe stata detenuta illegalmente dal 37enne.