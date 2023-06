Salerno, lite tra stranieri a lungomare: resta in carcere il 31enne maliano Durante l'interrogatorio ha raccontato di aver agito per difendersi; ferito gravemente un 34enne

È stato convalidato l'arresto del 31enne maliano che giovedì sera a lungomare a Salerno ha accoltellato con un arnese da giardino un 34enne di nazionalità algerina. L'indagato, assistito dall'avvocato Anna Rocco, è accusato di tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante l'interrogatorio di garanzia tenuto questa mattina presso la Cittadella Giudiziaria, l'uomo ha spiegato di aver agito per difendersi e di essere stato prima aggredito da tre persone che, dopo una discussione avuta per futili motivi, sarebbero tornare armate a lungomare. Il 31enne, che era in compagnia di un'altra persona non identificata, è stato fermato da due agenti della polizia municipale di Salerno che, nel tentativo di bloccarlo, sono stati aggrediti con calci, pugni e morsi, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

A chiedere l'intervento di Polizia e personale sanitario sono stati, invece, i militari dell'Esercito che, mentre erano in servizio a lungomare, hanno notato il ferito riverso a terra. Lo straniero è stato trasportato d'urgenza al “Ruggi” dove è stato sottoposto ad un delicato ed urgente intervento salva-vita. Nel corso della colluttazione, infatti, è stato colpito con quattro fendenti, tre all'altezza della scapola e uno alla schiena.

L'avvocato Anna Rocco, durante l'udienza di convalida, ha chiesto una misura meno afflittiva per il 31enne maliano. Il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.